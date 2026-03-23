EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in arGEN-X eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden arGEN-X-Anteile an der Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke waren arGEN-X-Anteile an diesem Tag 250,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,990 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 333,60 EUR, da sich der Wert eines arGEN-X-Papiers am 20.03.2026 auf 584,80 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 133,36 Prozent zugenommen.

Alle arGEN-X-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at