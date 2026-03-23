arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|Rentable arGEN-X-Investition?
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23.03.2026 10:04:34
EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden arGEN-X-Anteile an der Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke waren arGEN-X-Anteile an diesem Tag 250,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,990 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 333,60 EUR, da sich der Wert eines arGEN-X-Papiers am 20.03.2026 auf 584,80 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 133,36 Prozent zugenommen.
Alle arGEN-X-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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