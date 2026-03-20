EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ASML NV eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse ASX Handel mit der ASML NV-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das ASML NV-Papier bei 600,20 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das ASML NV-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,666 ASML NV-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ASML NV-Papiers auf 1 168,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 947,02 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 94,70 Prozent gesteigert.

ASML NV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 450,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at