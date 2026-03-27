ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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ASML NV-Investition im Blick 27.03.2026 10:05:09

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ASML NV-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden ASML NV-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse ASX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen ASML NV-Anteile letztlich bei 516,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,346 ASML NV-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.03.2026 auf 1 165,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 553,69 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 125,54 Prozent angezogen.

ASML NV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 449,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ASML

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