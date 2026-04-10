ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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ASML NV-Anlage 10.04.2026 10:03:36

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ASML NV-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ASML NV-Papier an der Börse ASX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 577,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,731 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ASML NV-Papiers auf 1 234,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 137,81 EUR wert. Damit wäre die Investition um 113,78 Prozent gestiegen.

Alle ASML NV-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 467,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ASML

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