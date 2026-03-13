ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 13.03.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor einem Jahr eingefahren

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ASML NV gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das ASML NV-Papier an der Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendete die ASML NV-Aktie bei 642,40 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,156 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 183,75 EUR, da sich der Wert eines ASML NV-Anteils am 12.03.2026 auf 1 180,40 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 83,75 Prozent gleich.

Der Börsenwert von ASML NV belief sich jüngst auf 454,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ASML

Nachrichten zu ASML NV

mehr Nachrichten