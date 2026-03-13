ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Langfristige Investition
|
13.03.2026 10:03:45
EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das ASML NV-Papier an der Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendete die ASML NV-Aktie bei 642,40 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,156 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 183,75 EUR, da sich der Wert eines ASML NV-Anteils am 12.03.2026 auf 1 180,40 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 83,75 Prozent gleich.
Der Börsenwert von ASML NV belief sich jüngst auf 454,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ASML
