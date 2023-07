EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes ASML NV-Investment abgeworfen

Bei einem frühen ASML NV-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 21.07.2018 wurde die ASML NV-Aktie an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ASML NV-Aktie 188,45 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das ASML NV-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,531 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ASML NV-Aktie auf 620,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 329,05 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 229,05 Prozent.

Der ASML NV-Wert an der Börse wurde auf 257,23 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at