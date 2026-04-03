ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ASML NV-Investment im Blick 03.04.2026 10:03:38

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 10 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML NV-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der ASML NV-Aktie an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 87,91 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das ASML NV-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,138 ASML NV-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.04.2026 1 320,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1 161,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 220,67 Prozent angewachsen.

ASML NV war somit zuletzt am Markt 447,47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ASML

Nachrichten zu ASML NV

mehr Nachrichten

Analysen zu ASML NV

mehr Analysen
01.04.26 ASML NV Overweight Barclays Capital
31.03.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
10.03.26 ASML NV Buy UBS AG
04.03.26 ASML NV Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 144,80 -2,12% ASML NV

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen