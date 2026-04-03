ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|ASML NV-Investment im Blick
|
03.04.2026 10:03:38
EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der ASML NV-Aktie an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 87,91 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das ASML NV-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,138 ASML NV-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.04.2026 1 320,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1 161,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 220,67 Prozent angewachsen.
ASML NV war somit zuletzt am Markt 447,47 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ASML
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