EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ASML NV-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ASML NV-Aktie via Börse ASX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die ASML NV-Anteile bei 516,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,346 ASML NV-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ASML NV-Papiers auf 899,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 392,15 EUR wert. Damit wäre die Investition um 73,92 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von ASML NV belief sich zuletzt auf 348,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at