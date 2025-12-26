ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Investmentbeispiel
|
26.12.2025 10:03:34
EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ASML NV-Aktie via Börse ASX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die ASML NV-Anteile bei 516,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,346 ASML NV-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ASML NV-Papiers auf 899,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 392,15 EUR wert. Damit wäre die Investition um 73,92 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von ASML NV belief sich zuletzt auf 348,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ASML
Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten
|
24.12.25
|Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
24.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
24.12.25