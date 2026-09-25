ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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Langfristige Anlage 25.09.2026 10:03:40

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in ASML NV-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 25.09.2025 wurde die ASML NV-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand das ASML NV-Papier an diesem Tag bei 811,70 EUR. Bei einem ASML NV-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,232 ASML NV-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 1 503,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 851,92 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 85,19 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für ASML NV eine Börsenbewertung in Höhe von 584,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ASML

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