EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML NV-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades ASML NV-Anteilen via Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das ASML NV-Papier letztlich bei 84,40 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ASML NV-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,848 ASML NV-Anteilen. Die gehaltenen ASML NV-Papiere wären am 30.04.2026 14 483,41 EUR wert, da der Schlussstand 1 222,40 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 348,34 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von ASML NV belief sich zuletzt auf 459,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at