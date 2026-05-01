ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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Frühe Investition 01.05.2026 10:03:56

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML NV-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML NV-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren ASML NV-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades ASML NV-Anteilen via Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das ASML NV-Papier letztlich bei 84,40 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ASML NV-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,848 ASML NV-Anteilen. Die gehaltenen ASML NV-Papiere wären am 30.04.2026 14 483,41 EUR wert, da der Schlussstand 1 222,40 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 348,34 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von ASML NV belief sich zuletzt auf 459,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ASML

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