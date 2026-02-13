EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML NV von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die ASML NV-Aktie via Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 737,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,552 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der ASML NV-Aktie auf 1 179,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 988,62 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 59,89 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von ASML NV betrug jüngst 468,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at