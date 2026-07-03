ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Frühe Anlage
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03.07.2026 10:04:07
EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML NV von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das ASML NV-Papier an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 677,10 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,477 ASML NV-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 330,23 EUR, da sich der Wert einer ASML NV-Aktie am 02.07.2026 auf 1 577,80 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 133,02 Prozent.
ASML NV wurde jüngst mit einem Börsenwert von 632,70 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ASML
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