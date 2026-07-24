ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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Rentable ASML NV-Investition? 24.07.2026 10:03:37

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 10 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in ASML NV-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 24.07.2016 wurde die ASML NV-Aktie via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der ASML NV-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 96,00 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hat, hat nun 10,417 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 450,00 EUR, da sich der Wert eines ASML NV-Anteils am 23.07.2026 auf 1 579,20 EUR belief. Damit wäre die Investition um 1 545,00 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für ASML NV eine Börsenbewertung in Höhe von 612,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ASML

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