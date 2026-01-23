ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Rentabler ASML NV-Einstieg?
|
23.01.2026 10:04:02
EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 3 Jahren verdient
Am 23.01.2023 wurde das ASML NV-Papier an der Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 615,00 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die ASML NV-Aktie investierten, hätten nun 16,260 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.01.2026 auf 1 176,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 128,46 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 91,28 Prozent angewachsen.
Am Markt war ASML NV jüngst 447,60 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ASML
