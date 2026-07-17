ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Frühe Anlage
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17.07.2026 10:03:58
EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades ASML NV-Anteilen an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die ASML NV-Aktie letztlich bei 589,30 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die ASML NV-Aktie investierten, hätten nun 0,170 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.07.2026 271,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1 598,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 171,24 Prozent vermehrt.
Alle ASML NV-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 597,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ASML
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