EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in ASML NV-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades ASML NV-Anteilen an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die ASML NV-Aktie letztlich bei 589,30 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die ASML NV-Aktie investierten, hätten nun 0,170 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.07.2026 271,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1 598,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 171,24 Prozent vermehrt.

Alle ASML NV-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 597,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at