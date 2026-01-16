ASML NV Aktie

Langfristige Performance 16.01.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML NV-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das ASML NV-Papier an der Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 745,40 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,342 ASML NV-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des ASML NV-Papiers auf 1 149,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 541,99 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 54,20 Prozent gleich.

Der ASML NV-Wert an der Börse wurde auf 420,24 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ASML

16.01.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
14.01.26 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
14.01.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
12.01.26 ASML NV Buy UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
