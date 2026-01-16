ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Langfristige Performance
|
16.01.2026 10:03:45
EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das ASML NV-Papier an der Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 745,40 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,342 ASML NV-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des ASML NV-Papiers auf 1 149,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 541,99 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 54,20 Prozent gleich.
Der ASML NV-Wert an der Börse wurde auf 420,24 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ASML
Nachrichten zu ASML NV
|
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
16.01.26
|Aufschläge in Europa: So performt der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
16.01.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|16.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07.01.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 168,00
|2,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.