EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML NV-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das ASML NV-Papier an der Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 745,40 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,342 ASML NV-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des ASML NV-Papiers auf 1 149,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 541,99 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 54,20 Prozent gleich.

Der ASML NV-Wert an der Börse wurde auf 420,24 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at