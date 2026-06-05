ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Langfristige Anlage
|
05.06.2026 10:03:53
EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden ASML NV-Anteile an der Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendete die ASML NV-Aktie bei 659,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,152 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen ASML NV-Anteile wären am 04.06.2026 227,31 EUR wert, da der Schlussstand 1 498,00 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 127,31 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für ASML NV eine Börsenbewertung in Höhe von 572,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ASML
Nachrichten zu ASML NV
|
09:29
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet im Minus (finanzen.at)
|
04.06.26
|Gute Stimmung in Europa: Zum Handelsende Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
04.06.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.06.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
04.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
04.06.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 fällt mittags (finanzen.at)
|
04.06.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)