ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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Langfristige Anlage 05.06.2026 10:03:53

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor einem Jahr verdient

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML NV-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden ASML NV-Anteile an der Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendete die ASML NV-Aktie bei 659,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,152 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen ASML NV-Anteile wären am 04.06.2026 227,31 EUR wert, da der Schlussstand 1 498,00 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 127,31 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für ASML NV eine Börsenbewertung in Höhe von 572,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ASML

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