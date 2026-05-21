AXA Aktie

AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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Profitable AXA-Anlage? 21.05.2026 10:03:40

EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AXA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der AXA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21,24 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die AXA-Aktie investiert hat, hat nun 470,810 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 001,88 EUR, da sich der Wert eines AXA-Papiers am 20.05.2026 auf 40,36 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 90,02 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 82,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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