AXA Aktie

AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende AXA-Investition? 23.07.2026 10:03:24

EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in AXA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das AXA-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 41,99 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 238,152 AXA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AXA-Aktie auf 44,91 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 695,40 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,95 Prozent zugenommen.

Der AXA-Wert an der Börse wurde auf 92,07 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu AXA S.A.

mehr Nachrichten