AXA Aktie

AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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Langfristige Anlage 30.07.2026 10:03:24

EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren AXA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 30.07.2023 wurde die AXA-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das AXA-Papier bei 28,18 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,549 AXA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der AXA-Aktie auf 45,01 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 159,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 59,72 Prozent erhöht.

AXA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 93,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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