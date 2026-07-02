AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|Rentables AXA-Investment?
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02.07.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 3 Jahren eingefahren
Am 02.07.2023 wurden AXA-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 27,03 EUR. Bei einem AXA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 370,028 AXA-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 225,72 EUR, da sich der Wert eines AXA-Papiers am 30.06.2026 auf 43,85 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 62,26 Prozent erhöht.
Der Marktwert von AXA betrug jüngst 90,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com