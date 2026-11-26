AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|Performance unter der Lupe
|
26.11.2026 10:03:22
EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 26.11.2021 wurde die AXA-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24,23 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 412,797 AXA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 526,32 EUR, da sich der Wert eines AXA-Papiers am 25.11.2026 auf 44,88 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 85,26 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 93,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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