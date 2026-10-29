EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AXA-Aktien gewesen.

AXA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die AXA-Anteile bei 25,16 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die AXA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 39,746 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 692,77 EUR, da sich der Wert eines AXA-Papiers am 28.10.2026 auf 42,59 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 69,28 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 86,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at