AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|Lukratives AXA-Investment?
|
06.08.2026 10:03:55
EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 5 Jahren eingefahren
Am 06.08.2021 wurde das AXA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,68 EUR wert. Bei einem AXA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,230 AXA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.08.2026 1 886,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44,67 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 88,64 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 91,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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