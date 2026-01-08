EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AXA-Aktie Anlegern gebracht.

Die AXA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34,85 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die AXA-Aktie investiert hat, hat nun 28,694 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen AXA-Papiere wären am 07.01.2026 1 156,38 EUR wert, da der Schlussstand 40,30 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 15,64 Prozent.

Der AXA-Wert an der Börse wurde auf 83,16 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at