AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|Lukrative AXA-Investition?
|
08.01.2026 10:03:26
EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor einem Jahr abgeworfen
Die AXA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34,85 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die AXA-Aktie investiert hat, hat nun 28,694 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen AXA-Papiere wären am 07.01.2026 1 156,38 EUR wert, da der Schlussstand 40,30 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 15,64 Prozent.
Der AXA-Wert an der Börse wurde auf 83,16 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com