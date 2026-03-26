EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in AXA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

AXA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 20,64 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AXA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,845 AXA-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.03.2026 184,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,10 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 184,59 EUR entspricht einer Performance von +84,59 Prozent.

Der AXA-Wert an der Börse wurde auf 78,31 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at