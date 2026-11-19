AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|AXA-Performance
|
19.11.2026 10:03:23
EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das AXA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das AXA-Papier 28,39 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die AXA-Aktie investiert hat, hat nun 35,230 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 45,72 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 610,71 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,07 Prozent vermehrt.
AXA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 94,80 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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