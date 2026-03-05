EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen AXA-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die AXA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,32 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,610 AXA-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 101,15 EUR, da sich der Wert eines AXA-Anteils am 04.03.2026 auf 38,76 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 1,15 Prozent.

Zuletzt ergab sich für AXA eine Börsenbewertung in Höhe von 79,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at