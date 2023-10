EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe AXA-Investition eingebracht

Das AXA-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 18,19 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das AXA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 54,975 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.10.2023 gerechnet (28,56 EUR), wäre die Investition nun 1 570,09 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +57,01 Prozent.

AXA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 61,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at