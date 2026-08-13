EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AXA-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das AXA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die AXA-Anteile bei 18,53 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die AXA-Aktie investiert hat, hat nun 539,811 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 24 145,75 EUR, da sich der Wert eines AXA-Anteils am 12.08.2026 auf 44,73 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 141,46 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte AXA einen Börsenwert von 92,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at