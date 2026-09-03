AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|AXA-Investition im Blick
|
03.09.2026 10:04:02
EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden AXA-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,59 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 423,908 AXA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.09.2026 18 359,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 43,31 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 83,59 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von AXA betrug jüngst 89,85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu AXA S.A.
Analysen zu AXA S.A.
|31.07.26
|AXA Halten
|DZ BANK
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|44,13
|1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.