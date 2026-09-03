EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen AXA-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden AXA-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,59 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 423,908 AXA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.09.2026 18 359,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 43,31 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 83,59 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von AXA betrug jüngst 89,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at