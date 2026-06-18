EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXA von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in AXA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die AXA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der AXA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 19,68 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,081 AXA-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.06.2026 auf 42,53 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 216,11 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 116,11 Prozent gesteigert.

AXA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 87,05 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at