Performance im Blick 15.01.2026 10:03:27

EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXA von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AXA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit AXA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 27,81 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die AXA-Aktie investierten, hätten nun 359,583 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.01.2026 auf 39,09 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 056,09 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,56 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von AXA belief sich jüngst auf 80,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

