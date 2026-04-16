AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|Rentable AXA-Anlage?
|
16.04.2026 10:03:28
EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXA von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 16.04.2021 wurde das AXA-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren AXA-Anteile an diesem Tag 23,71 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die AXA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,219 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 177,77 EUR, da sich der Wert eines AXA-Anteils am 15.04.2026 auf 42,14 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 77,77 Prozent vermehrt.
AXA wurde am Markt mit 85,98 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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