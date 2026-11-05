AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|AXA-Anlage
|
05.11.2026 10:03:20
EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden AXA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 19,39 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 515,730 AXA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 23 300,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45,18 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 133,01 Prozent gesteigert.
Am Markt war AXA jüngst 88,50 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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