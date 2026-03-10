EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in BBVA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 10.03.2016 wurden BBVA-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BBVA-Aktie bei 5,91 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in BBVA-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,926 BBVA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.03.2026 gerechnet (18,22 EUR), wäre das Investment nun 308,38 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 208,38 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete BBVA eine Marktkapitalisierung von 103,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at