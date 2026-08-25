EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BBVA-Aktien gewesen.

Die BBVA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,26 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die BBVA-Aktie investierten, hätten nun 18,998 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 25,07 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 476,29 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 376,29 Prozent gesteigert.

BBVA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 136,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at