EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BBVA-Aktien gewesen.

Die BBVA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die BBVA-Aktie an diesem Tag bei 7,03 EUR. Bei einem BBVA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 142,288 BBVA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 854,30 EUR, da sich der Wert eines BBVA-Anteils am 23.02.2026 auf 20,06 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 185,43 Prozent zugenommen.

BBVA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 114,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at