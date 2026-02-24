BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Profitables BBVA-Investment?
|
24.02.2026 10:04:07
EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht
Die BBVA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die BBVA-Aktie an diesem Tag bei 7,03 EUR. Bei einem BBVA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 142,288 BBVA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 854,30 EUR, da sich der Wert eines BBVA-Anteils am 23.02.2026 auf 20,06 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 185,43 Prozent zugenommen.
BBVA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 114,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
17.02.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.02.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.02.26
|BBVA-Aktie dennoch leichter: Starke Jahreszahlen entsprechen den Erwartungen (dpa-AFX)
|
05.02.26
|ROUNDUP: BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
05.02.26
|AKTIEN IM FOKUS: Bankenwerte driften auseinander - BBVA schwach, BNP im Plus (dpa-AFX)
|
04.02.26
|Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.01.26
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt BBVA auf 'Sector Perform' - Hebt Ziel auf 19,75 Euro (dpa-AFX)