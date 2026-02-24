BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables BBVA-Investment? 24.02.2026 10:04:07

EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BBVA-Aktien gewesen.

Die BBVA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die BBVA-Aktie an diesem Tag bei 7,03 EUR. Bei einem BBVA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 142,288 BBVA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 854,30 EUR, da sich der Wert eines BBVA-Anteils am 23.02.2026 auf 20,06 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 185,43 Prozent zugenommen.

BBVA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 114,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

mehr Nachrichten