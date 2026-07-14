BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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Profitable BBVA-Anlage? 14.07.2026 10:03:55

EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BBVA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde die BBVA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BBVA-Papier bei 7,08 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das BBVA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14,124 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.07.2026 auf 22,39 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 316,24 EUR wert. Mit einer Performance von +216,24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte BBVA einen Börsenwert von 124,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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10.07.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.07.26 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 BBVA Equal Weight Barclays Capital
15.05.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
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