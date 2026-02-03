EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen

BBVA Aktie
Vor 5 Jahren wurde das BBVA-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die BBVA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 249,004 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 455,68 EUR, da sich der Wert eines BBVA-Anteils am 02.02.2026 auf 21,91 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 445,57 Prozent vermehrt.
Am Markt war BBVA jüngst 122,26 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
