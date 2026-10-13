BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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Profitable BBVA-Anlage? 13.10.2026 10:03:47

EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BBVA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das BBVA-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der BBVA-Aktie betrug an diesem Tag 5,69 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 175,747 BBVA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 4 137,08 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,54 EUR belief. Mit einer Performance von +313,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

BBVA wurde am Markt mit 125,58 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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09.10.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
07.10.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
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BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 23,14 0,00% BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

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