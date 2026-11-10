BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Rentabler BBVA-Einstieg?
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10.11.2026 10:03:31
EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem BBVA-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,03 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BBVA-Aktie investiert, befänden sich nun 1 657,825 BBVA-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38 610,74 EUR, da sich der Wert eines BBVA-Papiers am 09.11.2026 auf 23,29 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 286,11 Prozent.
Der BBVA-Wert an der Börse wurde auf 123,88 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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