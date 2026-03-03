BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|BBVA-Performance im Blick
|
03.03.2026 10:04:01
EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem BBVA-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das BBVA-Papier bei 4,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die BBVA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 128,112 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,99 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 40 402,21 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 304,02 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 108,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
24.02.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.02.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.02.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.02.26
|BBVA-Aktie dennoch leichter: Starke Jahreszahlen entsprechen den Erwartungen (dpa-AFX)
|
05.02.26
|ROUNDUP: BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
05.02.26
|AKTIEN IM FOKUS: Bankenwerte driften auseinander - BBVA schwach, BNP im Plus (dpa-AFX)
|
04.02.26
|Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|11.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|18,14
|-4,17%
