EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BBVA-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem BBVA-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das BBVA-Papier bei 4,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die BBVA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 128,112 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,99 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 40 402,21 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 304,02 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 108,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at