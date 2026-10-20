EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in BBVA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem BBVA-Papier statt. Zum Handelsende standen BBVA-Anteile an diesem Tag bei 6,20 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die BBVA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 612,123 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 22,73 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 36 643,56 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 36 643,56 EUR, was einer positiven Performance von 266,44 Prozent entspricht.

Alle BBVA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 125,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at