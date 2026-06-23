EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BBVA-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das BBVA-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die BBVA-Anteile bei 5,27 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die BBVA-Aktie investierten, hätten nun 18,975 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.06.2026 412,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21,75 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 312,71 Prozent vermehrt.

BBVA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 118,91 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at