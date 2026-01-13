EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BBVA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem BBVA-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,98 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 167,265 BBVA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.01.2026 gerechnet (20,71 EUR), wäre die Investition nun 3 464,07 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 246,41 Prozent gesteigert.

BBVA wurde am Markt mit 116,56 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at