BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables BBVA-Investment? 13.01.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BBVA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem BBVA-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,98 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 167,265 BBVA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.01.2026 gerechnet (20,71 EUR), wäre die Investition nun 3 464,07 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 246,41 Prozent gesteigert.

BBVA wurde am Markt mit 116,56 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

mehr Nachrichten