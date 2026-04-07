EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in BBVA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das BBVA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,24 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 190,663 BBVA-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 578,74 EUR, da sich der Wert eines BBVA-Papiers am 02.04.2026 auf 18,77 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 257,87 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für BBVA eine Börsenbewertung in Höhe von 106,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at