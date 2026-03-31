BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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BBVA-Anlage 31.03.2026 10:03:49

EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor 5 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in BBVA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die BBVA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das BBVA-Papier an diesem Tag 4,43 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die BBVA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 22,594 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 406,46 EUR, da sich der Wert eines BBVA-Anteils am 30.03.2026 auf 17,99 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 306,46 Prozent vermehrt.

BBVA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 101,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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