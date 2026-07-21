EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in BBVA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades BBVA-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,22 EUR. Bei einem BBVA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 191,424 BBVA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.07.2026 auf 22,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 253,45 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 325,34 Prozent vermehrt.

BBVA war somit zuletzt am Markt 121,81 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at