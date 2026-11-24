Wer vor Jahren in BBVA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 24.11.2025 wurden BBVA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der BBVA-Aktie betrug an diesem Tag 17,98 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die BBVA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55,617 BBVA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 22,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 251,39 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,14 Prozent zugenommen.

BBVA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 118,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at